Avranches fête Noël Avranches, 4 décembre 2021, Avranches.

Avranches fête Noël Avranches

2021-12-04 – 2022-01-02

Avranches Manche Avranches

Dès le samedi 4 décembre, Avranches brillera de mille feux pour célébrer les fêtes de fin d’année. Marché de Noël pour les grands et manège pour les petits, bosquet végétal décoré et mis en lumière place Littré, illuminations dans les rues et animations festives rythmeront le mois de décembre. Plébiscité l’an dernier, un nouveau mapping viendra animer la façade de la mairie pendant les vacances.

Du 04 décembre au 02 janvier – Le Marché de Noël.

Souhaitant valoriser les produits et savoir-faire locaux, la ville d’Avranches organise son traditionnel marché de Noël, place Littré au coeur d’un village de Noël. Sapins de Noël, créations textiles, bijoux, beauté, décoration, produits de bouche, champagne, bonnets de Noël… A la recherche d’une idée-cadeau pour les fêtes ? Les exposants vous accueillent dans leurs chalets pour vous accompagner dans vos achats de Noël. Et pour le plaisir des papilles, crêpes, gaufres, chichis, croustillons, marrons chauds et autres friandises sont à partager autour du traditionnel vin chaud.

Les illuminations.

Dès la nuit tombée, venez profiter d’un village de Noël illuminé en plein coeur de la ville sur la place LIttré. Les décorations s’allument une à une dans les rues. Le Bonhomme de Pain d’épice scintillant vous invite à vous promener dans les rues d’Avranches pour y découvrir leurs décorations. Le manège, présent toute la journée, se pare de lumière pour faire briller les yeux des tout petits. Devant les rideaux lumineux faisant briller la façade de la mairie, les chalets du marché de Noël s’éclairent tout autour d’un bosquet mêlant sapins naturels, décorations et illuminations. Une mise en lumière magique pour vivre des fêtes de fin d’années uniques.

Du 17 décembre au 02 janvier – La façade de la mairie prend vie.

A l’approche de Noël, assistez à une projection vidéo haute en couleur et en émotion sur la façade de l’Hôtel de Ville. Quatre fois par soir, pendant les vacances de Noël, vous pourrez découvrir la mairie comme vous ne l’avez jamais vue au coeur du village de Noël de la place Littré.

De 18h à 19h30, toutes les 30 minutes.

RETROUVEZ AUSSI :

Du 1er au 31 décembre.

Jeu concours.

Tentez de gagner la voiture mise en jeu par l’association « Bougez avec Avranches ».

Modalités du jeu à retrouver dans les commerces partenaires de l’opération.

Samedi 4 décembre, 14h-16h > Place Littré.

Breezy Brass Quintet.

Concert festif autour des musiques de Noël.

Mercredi 15 décembre, 16h (+ de 4 ans) / 16h30 (0-3 ans) > Médiathèque d’Avranches.

C’est Noël à l’Heure des Histoires.

Lectures d’histoires de Noël.

Entrée libre.

Samedi 18 décembre, 14h30 > Médiathèque d’Avranches.

« L’ours Pompon » à l’atelier du samedi.

Peinture sur moulage précédée d’une lecture kamishibaï.

Sur réservation – tout public dès 5 ans.

Samedi 18 décembre, 15h30 > Médiathèque d’Avranches.

L’atelier du samedi.

Fabrication d’une guirlande avec des pompons, des paillettes, des pages de livres recyclés.

Sur réservation – tout public dès 8 ans.

Samedi 18 décembre, 16h > Scriptorial.

Les Petits Curieux « Au fil du conte ».

Accompagnés par une médiatrice, partez à la découverte d’un objet, écoutez son histoire et voyagez dans le temps au fil des contes (dès 5 ans).

Gratuit – sur réservation (02.33.79.57.00).

Samedi 18 et dimanche 19 décembre, 14h-17h > Salle Vallaeys (ex-Chaussonnière).

Le Noël de l’Esc-Halles.

Ateliers créatifs, jeux en famille, atelier photo, maquillage…

Samedi : présence du Père Noël de 15h30 à 17h, spectacle musical de l’Ecole des Arts à 15h, « La Lutinerie de Noël » par les Ados de l’atelier théâtre à 16h.

Dimanche : présence du Père Noël de 14h à 17h, spectacle familial « Les lutins et la lune » à 16h.

Samedi 18 et dimanche 19 décembre, 14h-19h > Départs place Angot, office de Tourisme et église Notre-Dame-des-Champs.

Balade en calèche proposée par l’association « Bougez avec Avranches ».

Du 18 au 24 décembre > Place Saint-Gervais.

Photos avec le Père Noël. Proposé par l’association « Abrin’Quart ».

18/12 : de 14h à 16h.

Du 19 au 24/12 : 15h-18h.

Mercredi 22 décembre, 16h et 17h > Place Saint-Gervais.

Chorale de Noël proposée par l’association « Abrin’Quart » avec l’association Les amis de Vocal’in.

Jeudi 23 et vendredi 24 décembre, 11h-18h > Rue de la Constitution (Grand passage).

Atelier maquillage fantaisie proposé par l’association « Bougez avec Avranches ».

Jeudi 23 et vendredi 24 décembre, 14h-19h > Départs place Angot, office de Tourisme et église Notre-Dame-des-Champs.

Balade en calèche proposée par l’association « Bougez avec Avranches ».

UN CALENDRIER DE L’AVENT INSTAGRAM POUR FAIRE LE PLEIN DE CADEAUX.

Cette année, Noël est à nouveau présent sur nos réseaux sociaux ! Retrouvez notre deuxième édition du « Calendrier de l’Avent » sur le compte Instagram de la ville @avranchesnormandie. N’hésitez pas à participer quotidiennement pour tenter de remporter les cadeaux venant des 6 commerces de proximité d’Avranches jusqu’au 24 décembre.

Partager vos photos avec le #avranchesfetenoel pour tenter d’obtenir le lot bonus du 25 décembre : un chèque de 100€ valable au Grand Café de l’Union. Le gagnant sera la personne ayant reçu le plus de like sur sa publication. Bonne chance à tous !

