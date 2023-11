Pâques au Château Avenue du château Mézidon Vallée d’Auge, 30 mars 2024, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

De nombreuses animations pour petits et grands sont à retrouver au château du 30 mars au 01 avril 2024 !

Ateliers créatifs, visite contée « Vilain Petit Canard », ou partez à la recherche des poussins perdus dans le parc et résolvez l’enquête du « Mystère de l’œuf dérobé ».

En famille, venez profiter des animations avec notre kermesse de printemps: jeu de la meule, boule à la pente, jeu de grenouille ou chamboule-tout, mini-manège.

Pour une pause gourmande, venez déguster nos crêpes avec un thé ou une boisson fraîche à la taverne de Pâques.

À très vite au château de Canon !.

Samedi 2024-03-30 14:00:00 fin : 2024-04-01 18:00:00. .

Avenue du château

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



Many activities for young and old are to be found at the castle from April 8 to 10, 2023!

Creative workshops, storytelling tour « Ugly Duckling », or go in search of chicks lost in the park and solve the investigation of the « Mystery of the stolen egg ».

With your family, come and enjoy the activities of our spring fair: game of the millstone, ball on the slope, frog game or chamboule-tout, mini merry-go-round.

For a gourmet break, come and taste our pancakes with a tea or a cold drink at the Easter tavern.

See you soon at Canon Castle!

Del 30 de marzo al 1 de abril de 2024, el castillo acogerá toda una serie de eventos para grandes y pequeños

Talleres creativos, un cuentacuentos « El patito feo » o ir en busca de los pollitos perdidos en el parque y resolver la investigación del « Misterio del huevo robado ».

En familia, venga a disfrutar de las actividades de nuestra feria de primavera: juego de la muela, boule à la pente, juego de la rana o chamboule-tout, mini tiovivo.

Para una pausa gastronómica, venga a saborear nuestros crêpes con una taza de té o una bebida fría en la taberna de Pascua.

Hasta pronto en el castillo de Canon

Zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein sind vom 30. März bis zum 01. April 2024 im Schloss zu finden!

Sie können an kreativen Workshops teilnehmen, an der Märchenführung « Vilain Petit Canard », oder sich auf die Suche nach den verlorenen Küken im Park begeben und das « Mysterium des gestohlenen Eies » lösen.

Mit der ganzen Familie können Sie sich auf unserer Frühlingskirmes vergnügen: Mühlsteinschleuder, Hangkugel, Froschspiel oder Boule, Mini-Karussell.

Für eine Schlemmerpause können Sie unsere Crêpes mit einem Tee oder einem kühlen Getränk in der Ostertaverne genießen.

Bis bald im Schloss Canon!

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité