FESTIVAL « ON N’A PLUS 20 ANS ! » Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte, 29 mars 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

La 8e édition du festival de musique punk, rock et métal « On n’a plus 20 ans » aura lieu du 29 au 31 mars 2024..

2024-03-29 fin : 2024-03-31 . .

Avenue de la Gare Espace culturel René Casisin – La Gare

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The 8th edition of the « On n?a plus 20 ans » punk, rock and metal music festival will take place from March 29 to 31, 2024.

La 8ª edición del festival de música punk, rock y metal « On n?a plus 20 ans » tendrá lugar del 29 al 31 de marzo de 2024.

Die achte Ausgabe des Punk-, Rock- und Metal-Musikfestivals « On n’a plus 20 ans » findet vom 29. bis 31. März 2024 statt.

Mise à jour le 2023-10-09 par Vendée Expansion