Digoin Saône-et-Loire Digoin EUR La Concentration Internationale Annuelle du Club 403 aura lieu cette année à Digoin pendant le weekend de l’Ascension du 25 au 29 mai 2022.

Les membres du club 403 séjourneront au village toue.

Les Peugeot 403 de 1955 à 1966 sillonneront nos routes de Bourgogne, le long du canal le jeudi 26 mai jusqu’à la Galerie du Camion Ancien de l’usine Alliot à Montceau-les-Mines puis jusqu’au site de la Verrerie au Creusot en revenant par les contreforts du Morvan. Le vendredi, elles emprunteront nos chemins de campagne pour aller à Neuvy-Grandchamp au Musée Charolais du Machinisme Agricole, à la Maison du Charolais et à la chocolaterie Dufoux à Charolles. Pour le retour de belles balades sont prévus dans le Charolais et le Brionnais. Les Peugeot 403 seront stationnées sur la place de la grève le samedi matin 28 mai au dock 713, les Digoinais et les curieux pourront venir les admirer pendant que les propriétaires visiteront le musée de la céramique et l’école au fil du temps. Le samedi après-midi direction Paray le Monial pour découvrir le musée Paul Charnoz et visite de la ville.

Le dimanche 29 mai, les membres du club visiteront l’Observaloire et termineront leurs séjours en Bourgogne par un déjeuner croisière sur le bateau ville de Digoin .

