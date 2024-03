Avec Hélène Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine Hédé-Bazouges, jeudi 28 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-28 20:30

Fin : 2024-03-29 21:35

28 et 29 mars

Eva vit avec Hélène. Eva c’est la fille et Hélène, la mère. Nous les suivons de la préadolescence d’Eva jusqu’à sa vie de jeune adulte. Autour d’elles, leurs amies, le père, le maître-nageur, les garçons, les filles et la musique.

À travers les scènes de leur vie quotidienne et un dispositif sonore spécifique, se dessinent sur scène des relations complexes, les réalités d’adolescente pour l’une, les difficultés d’adulte pour l’autre. Eva, mais aussi Hélène, sont en pleine mue, et ce n’est pas sans poser quelques problèmes existentiels. Au fil des années qui passent, elles se découvrent, s’apprivoisent, se déchirent, s’embrassent et se retrouvent, avec pudeur.

Avec Hélène traite de la relation parents-adolescent·es, mère-fille, des passages de vie, avec délicatesse et humour.

La compagnie rennaise La mort est dans la boîte, créée à l’initiative de la metteuse en scène et costumière Laure Fonvieille, centre son travail sur le partage de récits comme acte de résistance. Raconter, conter, partager au théâtre est, pour la compagnie, une manière de résister.

Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine 3 rue saint louis, hédé Hédé Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine