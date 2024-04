Aux sources de l’Yon : La ferme de la Maison Neuve Ferme de la Maison Neuve La Ferrière, mercredi 10 juillet 2024.

Aux sources de l’Yon : La ferme de la Maison Neuve Conservatoire d’espaces naturels – Pays de la Loire Grandeur Nature Mercredi 10 juillet, 14h00 Ferme de la Maison Neuve Animation gratuite, ouverte à tous

Début : 2024-07-10T14:00:00+02:00 – 2024-07-10T16:00:00+02:00

La ferme de la Maison Neuve c’est une ferme atypique engagée en faveur de la production locale, des circuits courts et de la préservation de l’environnement. Située à la Ferrière, elle s’étend sur une surface de prairies bocagères d’environ 30 hectares.

En 2021, les propriétaires membres du réseau Paysans de nature, se sont engagés dans le cadre d’Obligations réelles environnementales avec le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire.

Le site est depuis labellisé « Espace naturel sensible » par le Département de la Vendée.

Dans un contexte de changements climatiques en cours, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, en partenariat avec les propriétaires et exploitants agricoles de la ferme, met en œuvre des actions de restauration pour atténuer ses effets sur l’effondrement de la biodiversité.

Venez découvrir ce site situé entre bocage et boisement, en tête du réseau hydrographique de la rivière Yon.

