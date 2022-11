Au fil du Congo | Festival des solidarités La Ferté-Milon La Ferté-Milon Catégories d’évènement: Aisne

Aisne La Ferté-Milon Le Maillon Fertile, tiers-lieu à La Ferté-Milon, accueille le dimanche 27 novembre « Au fil du Congo » avec la participation de nombreuses associations partenaires pour une journée autour du fleuve Congo avec des ateliers, des débats, des projections, des contes, de la danse.

Le Maillon Fertile, tiers-lieu à La Ferté-Milon, accueille le dimanche 27 novembre « Au fil du Congo » avec la participation de nombreuses associations partenaires pour une journée autour du fleuve Congo avec des ateliers, des débats, des projections, des contes, de la danse.

Au fil du Congo est un évènement festif avec une restauration et des boissons africaines. A partir de 10h – Renseignements – inscriptions au 06 82 39 73 59

+33 6 82 39 73 59

