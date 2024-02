Atelier textiles | La détox du dressing Médiathèque Châteaubernard, jeudi 14 mars 2024.

Atelier textiles | La détox du dressing Médiathèque Châteaubernard Charente

Nos vêtements ont un impact sur l’environnement et sur la santé. Comment consommer moins et mieux ses vêtements? Reconnaître la qualité? Amenez chacun(e) un ou deux vêtements ou accessoires que vous ne voulez plus porter et participez à notre BINGO TROC !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 14:00:00

fin : 2024-03-14 16:00:00

Médiathèque Allée des Justes

Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine m.carteron@mairie-chateaubernard.fr

