Hero.es – Collectif Vox Populi LE VINGT SEPT. Un spectacle à la date du 2024-05-03 à 20:30 (2024-05-03 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

La Canopée (L-R-20-6959/6960/6961) présente ce spectacle Hero.es est une collaboration artistique transversale entre la musique, les arts plastiques et la vidéo, associant les musiciens Laurent Kebous (Les Hurlements d’Léo) et Chloé Legrand, ainsi que le plasticien-vidéaste Pierre Lebret. Ensemble, ils dépeignent un corpus de personnalités qui ont marqué notre temps : artistes, sportifs, avocats, politiques ou simples aventuriers de notre histoire collective. Cet ensemble de portraits graphiques et musicaux révèle notre époque et interroge sur l’Histoire et la notion d’héroïsme. Vox Populi a créé son spectacle autour d’une dizaine de héros qui leur sont chers, auxquels viendront s’ajouter d’autres portraits de héros choisis par les habitants du territoire.ConcertTout PublicDurée : 1h15 sans entracteDistribution : Chloé Legrand, Laurent Kebous, Hugo Raducanu, Pierre Lebret, Michel RouxTarif réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux, étudiant, jeune de moins de 25 ans, enfant de moins de 16 ans et groupe à partir de 10 personnes minimum.Numéro Réservation PMR : 05 45 31 32 82Information d’accès : Parking gratuit Collectif Vox Populi Collectif Vox Populi

LE VINGT SEPT ROUILLAC Boulevard ENCAMP Charente

18.0

EUR18.0.

