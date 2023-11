Oscar Fou – La Grande Ourse – L’imaginable Cie LA CANOPEE, 3 mai 2024, RUFFEC.

Oscar Fou – La Grande Ourse – L’imaginable Cie LA CANOPEE. Un spectacle à la date du 2024-05-03 à 20:00 (2024-05-03 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

La Canopée (L-R-20-6959/6960/6961) présente ce spectacle La nouvelle création du groupe Oscar fou ! Après un premier opus qui a fait chanter toutes les générations, Oscar fou revient avec un nouveau spectacle plein d’espièglerie, d’humour et de complicité, pour petites et grandes oreilles. Une belle occasion pour les enfants de s’interroger, s’émouvoir, rire et s’ouvrir au monde, et pour les parents de prendre plaisir à partager tout cela ensemble. Tour à tour drôle ou poétique, La Grande Ourse est une invitation à entrer dans l’univers intime et malicieux du trio, à s’envelopper dans de jolis sons, à rire en hurlant des cris d’animaux, à faire résonner la poésie… Ukulélé, guitare, chant, percussions sont de la partie avec une nouvelle invitée : la contrebasse !MusiqueA partir de 5 ansDurée : 55min sans entracteRichard SammutDistribution : Antoine Compagnon, Jean-Louis Compagnon, Mélanie MontaubinTarif réduit : enfant de moins de 16 ansNuméro Réservation PMR : 05 45 31 32 82Information d’accès : Parking gratuit

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

12.0

EUR12.0.

