Atelier sur l’égalité hommes/femmes face au numérique Centre Social de Villars Villars, jeudi 28 mars 2024.

Atelier sur l’égalité hommes/femmes face au numérique Dans le cadre des semaines de l’égalité Jeudi 28 mars, 14h30 Centre Social de Villars Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T14:30:00+01:00 – 2024-03-28T16:00:00+01:00

Dans le cadre des semaines de l’égalité, le Centre Social propose un atelier sur l’égalité hommes/femmes face au numérique et une conférence sur la surdité avec l’association Villars Signes

Le jeudi 28 mars de 14h30 à 16h et conférence à 18h30

au Centre Social de Villars

Gratuit – Renseignement et inscription au 04-77-93-23-18

Centre Social de Villars 5 Rue du Marthourey, 42390 Villars Villars 42390 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://42villars.centres-sociaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 93 23 18 »}]

Semaines de l’Égalité