2023-02-24 10:00:00 – 2023-02-24 12:00:00

Côtes-d’Armor En lien avec l’exposition « Oh ! Pop Art », l’artiste briochin Emmanuel Pajot animera un atelier peinture et collage au Blé en Herbe durant les vacances d’hiver. Cet atelier, proposé en partenariat avec l’Espace Jeunesse de Lamballe Terre et Mer, est destiné aux jeunes de 10 à 15 ans. Il se déroulera sur 3 séances durant les vacances de février et chaque participant repartira en fin de semaine avec sa création pop ! Aucun prérequis n’est nécessaire, aucune prédisposition naturelle à l’art, un brin de curiosité et l’envie de s’essayer suffisent bien souvent à créer la surprise ;) L’atelier est gratuit, le matériel fourni mais la présence aux 3 séances est indispensable. +33 2 96 72 14 24 Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guerinet Erquy

