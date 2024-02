Animation pêche je pêche mon premier poisson Etang du Roudou Hellou Pléhédel, mardi 30 avril 2024.

Animation pêche je pêche mon premier poisson Etang du Roudou Hellou Pléhédel Côtes-d’Armor

Sortie familiale de découverte de la pêche pour tous, accessible à partir de 3 ans. Découvrez le matériel et laissez vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche ! Matériel et droit de pêche inclus. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés (accompagnateur gratuit). L’inscription se fait auprès de la Maison Pêche et Nature. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:30:00

fin : 2024-04-30 16:30:00

Etang du Roudou Hellou D21, direction Pludual

Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne contact@maisonpechenature.com

