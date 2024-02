Fabrication d’un nichoir Atelier créatif 7-11 ans Écocentre du Trégor Pleumeur-Bodou, mardi 30 avril 2024.

Dans le cadre enchanteur du Parc de l’Écocentre, Carsten propose aux enfants de 7 à 11 ans un atelier créatif « Fabrication d’un nichoir ».

Pendant une heure, les enfants vont assembler les différentes parties d’un nichoir en bois et repartiront avec !

Une initiation au travail du bois et aux outils.

Le plaisir de faire et d’installer ensuite un joli nichoir dans son jardin !

2 créneaux proposés 14h ou 15h

Nombre de places par créneau 6

La présence sur site d’un adulte par enfant est requise.

Possibilité de goûter bio sur place.

Le tarif de l’atelier comprend l’entrée au Parc.

L’entrée est offerte pour les adultes accompagnants.

Atelier sur inscription, par mail à ecocentre.tregor@gmail.com ou par téléphone .

Écocentre du Trégor Hent Beg Crec’h Ar Men

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne ecocentre.tregor@gmail.com

