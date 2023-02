L’Atelier Histoire Naturelle et création d’Objets en terre utile à l’environnement Atelier Histoire Naturelle, 27 mars 2023, Hyères.

L’Atelier Histoire Naturelle et création d’Objets en terre utile à l’environnement 27 mars – 2 avril Atelier Histoire Naturelle

Création d’un objet unique utile en terre avec une dimension environnementale et éco-responsable

Atelier Histoire Naturelle 22 avenue des iles d’or Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rencontres et Echanges autour de la création d’un objet en terre

Je pratique le travail de la terre pour la création de pièces uniques et le dessin tout autant. Les deux se nourrissent l’un de l’autre.

Sublimer c’est choisir les matières qui vont traduire au mieux mon idée créatrice…Une pièce unique qui parle de la mer et qui évoque l’écume grâce au choix d’un émail mat ou satiné, une superposition et transparence des teintes de bleus et verts qui traduisent l’élément aquatique.

Sans cesse en recherche et remise en question pour traduire le mieux possible les émotions.

Même pour une création extrêmement simplifiée, dépouillée de tout artifice, je cherche la pureté pour sublimer la création en livrant l’essentiel.

Etre encore d’avantage en harmonie avec notre environnement et apporter/transmettre cette dimension à travers mon travail. Cette année, je mets l’accent sur la création d’objets pour sensibiliser sur la fragilité des conditions de vie des oiseaux en fabricant des mangeoires, nichoirs, hôtel à insectes.

C’est le choix, pour moi de cet atelier en plein centre-ville de Hyères afin de vivre une véritable expérience d’échanges avec les visiteurs et clients. Tout en gardant mon atelier solitaire au fond des bois qui me permet de me concentrer sur des projets avec sérénité.

PROGRAMME D’ANIMATION (Uniquement sur Réservation) pendant les JEMA : Ateliers d’initiation au travail de la terre : (enfants à partir de 12 ans)

Pendant la semaine des JEMA du 27 mars au 2 avril, les ateliers seront gratuits, toutefois une participation sera laissée à votre convenance.

Horaires des ateliers pendant les JEMA : Mardi : 14h-16h – Mercredi : 14h-16h – Jeudi : 14h-16h – Vendredi : 14h-16h – Samedi : 14h-16h

Ateliers d’initiation à la poterie pendant l’année : (comprend un set d’outils et les cuissons) 1 Atelier adulte 2 heures : 35 € – 1 Atelier enfant 1 heure : 15 € (2 personnes par stage maximum).

Horaires des ateliers toute l’année : Mardi : 14h-16h / Jeudi : 14h-16h / Samedi : 14h-16h. (Tarif spécial pour stage de 4h ou 6h ou 8h par mois)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T16:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Martine Royer