Atelier feuille d’or Eugénie-les-Bains, vendredi 5 juillet 2024.

Atelier feuille d’or Eugénie-les-Bains Landes

Nicolas vous propose plusieurs initiations à la technique de la dorure à la détrempe sur un support en bois fourni.

Dans son atelier, vous décorerez à la feuille d’or un objet de votre choix. Vous emporterez votre oeuvre avec le sentiment d’un instant unique et hors du temps.

Nicolas travaille à la restauration et à la conservation du patrimoine historique et aime transmettre sa passion et son savoir-faire du métier de doreur.

Quel que soit le stage, le matériel est fourni et chacun repart avec l’objet travaillé sur place.

Découverte en groupe

Jolie parenthèse hors du temps

Durée 1h30

Tarif 90€/personne Stage en groupe 90 90 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 10:00:00

fin : 2024-07-05

Antiquités Hélène et Nicolas

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier feuille d’or Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Aire sur l’Adour