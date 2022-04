Atelier fabrication de produits bien-être Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Atelier fabrication de produits bien-être La Petite Ressourcerie 61 Cours Victor-Hugo Valréas

2022-06-29 14:30:00 – 2022-06-29 16:00:00

Valréas Vaucluse L’été, son soleil et ses coups de soleil !

Pour palier à cela nous proposons un atelier confection de crème solaire et d’après soleil. Les participants seront amenés à apprendre à réaliser ces produits et repartirons avec leur réalisation. ressourcerie@coupdepouce84.fr +33 4 90 37 41 27 La Petite Ressourcerie 61 Cours Victor-Hugo Valréas

