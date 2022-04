Atelier enfant “Herbier de Collignon” Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Atelier enfant “Herbier de Collignon” Cherbourg-en-Cotentin, 21 juillet 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Atelier enfant “Herbier de Collignon” Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin

2022-07-21 14:30:00 – 2022-07-21 17:00:00 Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable 356 rue des Algues

Cherbourg-en-Cotentin Manche Partons à la découverte des arbres de la haie et fabriquons notre herbier sauvage.

Animation à partir de 6 ans.

Il est conseillé de porter des chaussures fermées et ainsi que le port du pantalon.

Prévoir son goûter. Partons à la découverte des arbres de la haie et fabriquons notre herbier sauvage.

Animation à partir de 6 ans.

Il est conseillé de porter des chaussures fermées et ainsi que le port du pantalon.

Prévoir son goûter. maison.littoral.50110@cherbourg.fr +33 2 33 22 22 16 http://www.cherbourg.fr/ Partons à la découverte des arbres de la haie et fabriquons notre herbier sauvage.

Animation à partir de 6 ans.

Il est conseillé de porter des chaussures fermées et ainsi que le port du pantalon.

Prévoir son goûter. Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-04-15 par CDT Manche

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Maison de l'éducation à l'environnement et au développement durable 356 rue des Algues Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Maison de l'éducation à l'environnement et au développement durable 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Atelier enfant “Herbier de Collignon” Cherbourg-en-Cotentin 2022-07-21 was last modified: by Atelier enfant “Herbier de Collignon” Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 21 juillet 2022 Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche