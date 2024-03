Atelier électronique et rencontre avec Mitch Altman LAB01 Ambérieu-en-Bugey, mercredi 27 mars 2024.

Atelier électronique et rencontre avec Mitch Altman Venez participer à un atelier électronique passionnant avec Mitch Altman, hacker, inventeur et fondateur de Noisebridge, le hackerspace de San Francisco. Mercredi 27 mars, 17h30 LAB01

Début : 2024-03-27T17:30:00+01:00 – 2024-03-27T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T17:30:00+01:00 – 2024-03-27T21:00:00+01:00

Atelier ArduTouch Music Synthesizer Kit (17h00 – 19h30) :

Rejoignez-nous pour fabriquer votre propre synthétiseur avec le kit ArduTouch. Mitch vous guidera tout au long du projet et vous aidera à trouver de la documentation pour approfondir vos connaissances en traitement numérique du signal (DSP). Préparez-vous à créer de la musique, des sons et des bruits étonnants. 12 places disponibles.

Temps d’échange informel (19h30 – 21h00) :

A 19h30, nous vous proposons un temps convivial durant lequel vous pourrez échanger avec lui notamment sur : hacking for good, entrepreneuriat, dernières tendances des hackerspaces.

️ Mercredi 27 mars

de 17h00 à 21h

FabLab du LAB01, 48 rue Gustave Noblemaire – 01500 Ambérieu en Bugey

⚠️ Attention, l’atelier et la rencontre se dérouleront en anglais !

L’atelier est accessible à tous les niveaux.

Prérequis technique pour l’atelier :

La participation à l’atelier inclut l’achat d’un kit ArduTouch (35€). Le paiement se fera directement à Mitch le 27 mars en espèces, virement, Revolut, PayPal ou BTC.

Veuillez indiquer si vous pouvez apporter votre fer à souder ou si vous avez besoin que l’on vous en fournisse un.

Pour le moment convivial après l’atelier, merci d’apporter quelque chose à boire ou à manger, à partager.

Inscrivez-vous dès maintenant : https://airtable.com/appMPMDCVcNfehJ6q/pagoDNl0cE8sXjQqq/form

Si vous souhaitez profiter de la venue de Mitch pour commander d’autres kits, c’est possible :

Kit de synthétiseur musical ArduTouch, environ 2,5 heures (avec introduction), 35 €

Kit apprendre à souder « I Can Solder » kit, environ une heure (avec introduction), 10 €

Kit TV-B-Gone, environ 1,5 heures (avec introduction), 20 €

Le paiement se fera directement à Mitch le 27 mars en espèces, virement, Revolut, PayPal ou BTC.

À propos de Mitch Altman, hacker et inventeur – Cornfield Electronics

Mitch Altman, connu pour avoir cofondé un le hackerspace, Noisebridge à San Fransico, habite maintenant à Berlin. Il vient à Lyon invité par l’école LDLC (membre du LAB01) et en profite pour faire un tour chez nous. Mitch est un hacker et inventeur, cofondateur de 3ware (avec J. Peter Herz et Jim MacDonald). Il est connu pour son travail sur la réalité augmentée à VPL Research, ses compétences et son engagement pour les hackerspaces, et a inventé le TV-B-Gone.

