Atelier dessin carnet de chantier Ciboure, samedi 23 mars 2024.

Atelier dessin carnet de chantier Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Dessin, aquarelle et découvertes historiques vous passionnent ? Venez visiter l’ancien couvent des récollets après sa restauration en compagnie d’un guide-conférencier et de Marie Dupont, de l’Atelier libre comme l’art.

Chacun sera invité à réaliser son carnet mêlant dessins, aquarelle et anecdotes de chantier.

Vos travaux pourront ensuite être sélectionnés et présentés au sein de l’exposition Berregin, retour sur le chantier ! Tout le matériel de dessin et les supports sont fournis lors de l’atelier. à partir de 16 ans

Sur inscription dans les offices de tourisme. Nombre de places limité . 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 12:30:00

CIAP Les Récollets Errekoletoak

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ciboure@otpaysbasque.com

L’événement Atelier dessin carnet de chantier Ciboure a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque