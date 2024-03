Atelier d’écriture sonore itinérant Bibliothèque François Villon Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 15h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Tentative d’épuisement sonore d’un lieu parisien : La place du Colonel Fabien (entre 10ème et 19ème arrondissement).

Décrire la Place du Colonel Fabien sous des angles variés, depuis différents endroits de la place (énumération à voix haute de tout ce qui s’y passe dans une tentative d’épuisement du lieu) et d’enregistrements sonores in situ à l’aide d’enregistreurs numériques et de micros (bruits d’ambiance, d’entretiens rapides avec les passants et les habitants), afin de créer dans un deuxième temps à la bibliothèque, un mixage de cet ensemble sonore sous forme de podcast.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010

Contact : https://bibliotheques.paris.fr/ +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr

