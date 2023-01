Atelier d’écriture Pertuis Pertuis Office de Tourisme de Pertuis Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse Pertuis Les enfants endormis d’Anthony Passeron aux éditions Globe :

“Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d’interroger le passé familial. Évoquant l’ascension de ses grands-parents devenus bouchers pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé grandissant apparu entre eux et la génération de leurs enfants, il croise deux histoires : celle de l’apparition du sida dans une famille de l’arrière-pays niçois – la sienne – et celle de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français et américains.

Dans la lignée d’Annie Ernaux ou de Didier Éribon, Anthony Passeron mêle enquête sociologique et histoire intime. Dans ce roman de filiation, il évoque la solitude des familles à une époque où la méconnaissance du virus était totale, le déni écrasant, et le malade considéré comme un paria.” Venez découvrir notre premier atelier d’écriture ! Nous vous proposons des exercices autour de l’œuvre d’Anthony Passeron : Les enfants endormis aux éditions Globe. Les places sont limitées, pensez à réserver par mail :) contact@mot-a-mot.fr +33 4 90 73 02 04 Librairie Mot à Mot 68 place Mirabeau Pertuis

