Atelier Découverte du Bain de Forêt Maison des Patrimoines Matour, samedi 23 mars 2024.

Atelier Découverte du Bain de Forêt Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire

Traduction littérale du japonais Shinrin yoku, le Bain de forêt est une pratique de santé douce née au Japon dans les années 1980. Elle fait partie de la Sylvothérapie ( ou soin par la forêt).

Balade immersive en milieu forestier , elle se présente comme une marche à la fois sensorielle et sensible, avec comme intention le ressourcement et la détente dans les divers espaces du corps physique, émotionnel, spirituel.

Cette marche guidée par une personne formée à cet effet ( guide de Shinrin yoku) se déroule sur peu de kms et selon 3 « règles d’or’ :

la bienveillance envers soi, les autres et et la Nature

un tempo lent

et une ambiance silencieuse, méditative, afin de permettre une présence à soi et à l’environnement.

La marche est ponctuée de propositions d’expériences nommées « invitations » ce sont des sortes d’exercices sensoriels, ludiques, créatifs en interaction avec le vivant. Des temps de partage sont aussi proposés et pour clore la séance un temps convivial de collation avec boisson chaude et grignotage: « la cérémonie du thé ».

Le Bain de forêt permet de (re)tisser un lien avec la Nature et de se (re)connecter au vivant en soi et autour de soi.

On repart de cette balade

plus paisible

plus disponible

reposé

En effet, les bénéfices sur la santé physique et psycho-émotionnelle de cette pratique sont, désormais, prouvés scientifiquement. Notons par exemple :

Meilleure capacité de concentration et de mémorisation

Régulation du rythme cardiaque

Diminution des douleurs chroniques

Meilleure humeur

Meilleure stabilité émotionnelle

La Maison des Patrimoines vous propose une découverte, guidée par Magali, de cette pratique en 3 ateliers étapes: un atelier découverte le 23/03/2024, une initiation au bain de forêt à travers le parc le 06/04/2024, et un approfondissement par un bain en milieu forestier le 04/05/2024. 28 28 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Maison des Patrimoines 11 rue de la clayette

Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté magalimeneghello@gmail.com

