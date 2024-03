Démonstration de taille en vert, d’entretien et greffe des arbres fruitiers. Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez Usson-en-Forez, dimanche 2 juin 2024.

Démonstration de taille en vert, d’entretien et greffe des arbres fruitiers. Démonstration de taille en vert, d’entretien et greffe des arbres fruitiers. Dimanche 2 juin, 15h00 Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez Entrée libre, tarifs habituels.

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Venez découvrir notre jardin remarquable et passer un agréable moment grâce aux bénévoles de l’association des Croqueurs de pomme.

Simple amateur ou pratiquant des vergers confirmé, les pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, … n’auront plus de secrets pour vous. Tout cela dans le superbe cadre qu’offre l’écomusée et les vestiges de l’ancien château féodal d’Usson en Forez.

Durée 2 heures.

Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez 8 place de la Vialle, 42550 Usson-en-Forez Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 50 68 87 musee@usson-en-forez.fr Jardin de 240 m² recréé en 2001 dans l'esprit des jardins de curé à partir de témoignages et de photographies anciennes. 8 espaces délimités par une rangée de petits buis présentent 100 variétés de plantes potagères, médicinales, ornementales et aromatiques. RD 498 depuis Andrézieux et RD 104 depuis Firminy.

