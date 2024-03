Conte – Noa et Luna Abbaye de Charlieu Charlieu, dimanche 2 juin 2024.

Conte – Noa et Luna Noa et Luna vivent avec leur père dans une petite maison, à la lisière de la grande forêt des Vosges. Dès le début du conte, la forêt devient personnage, mais seule la petite Luna entend et comprend … Dimanche 2 juin, 15h00 Abbaye de Charlieu Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Noa et Luna vivent avec leur père dans une petite maison, à la lisière de la grande forêt des Vosges. Dès le début du conte, la forêt devient personnage, mais seule la petite Luna entend et comprend ce langage…Ce conte est une véritable « expérience olfactive » à travers le monde. Une proposition intimiste, immersive et multi sensorielle. Un conte librement adapté d’Hansel et Gretel des frères Grimm, qui interroge la relation de l’Homme avec la nature…vous plongerez dans l’univers d’une forêt quelque part en Europe. Tentation et gourmandise, les apparences sont parfois trompeuses !

Abbaye de Charlieu Place de l'abbaye 42190 charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Merveille de l'art roman, l'abbaye bénédictine de Charlieu est construite dans la pierre jaune de la région. Cet ensemble monastique, doté de qualités architecturales uniques, ne manquera pas de vous surprendre. La tour Philippe Auguste, donjon défensif de l'abbaye et les maisons médiévales de la ville font de Charlieu un site unique.

Classée « village de caractère », pour son patrimoine exceptionnel, la commune de Charlieu est aussi l’un des « plus beaux détours de France » ! Parking à proximité

©Céline AUMAGE