Atelier de Yoga accessible à tous Le samedi Malbuisson, samedi 16 mars 2024.

L’association Hopi Yoga propose des séances de yoga accessibles à tous, ainsi que des séances de méditation, stages et ateliers.

Les cours sont proposés dans les communes de Malbuisson, Malpas et Rochejean.

Les cours de yoga sont axés sur un travail corporel alliant souffle, concentration et détente. Ils se composent d’une relaxation, d’une préparation respiratoire, d’enchaînements, de postures, d’un moment de détente.

Possibilité d’intégrer l’activité à tout moment de l’année. Deux séances découverte sont offertes à chaque nouveau participant.

Les inscriptions pour les ateliers et la méditation se font à la séance via HelloAsso.

Pour les cours de yoga l’inscription se fait à l’année, n’hésitez pas à nous contacter. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 12:30:00

Maison du temps libre

Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté hopiyoga@mail.fr

