Atelier cuisine pour tous les goûts Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Atelier cuisine pour tous les goûts Nogent-le-Rotrou, 28 février 2022, Nogent-le-Rotrou. Atelier cuisine pour tous les goûts Nogent-le-Rotrou

2022-02-28 – 2022-02-28

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Le Circonflexe vous propose un atelier cuisine pour tous les goûts, avec Samira. Préparation et dégustation sur place du menu réalisé : entrée/plat/dessert. Réservation obligatoire (places limitées). Le Circonflexe vous propose un atelier cuisine pour tous les goûts, avec Samira. Préparation et dégustation sur place du menu réalisé : entrée/plat/dessert. Réservation obligatoire (places limitées). +33 2 37 49 70 90 Le Circonflexe vous propose un atelier cuisine pour tous les goûts, avec Samira. Préparation et dégustation sur place du menu réalisé : entrée/plat/dessert. Réservation obligatoire (places limitées). circonflexe

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Atelier cuisine pour tous les goûts Nogent-le-Rotrou 2022-02-28 was last modified: by Atelier cuisine pour tous les goûts Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28 février 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir