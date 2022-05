Atelier créatif en famille “Selfie d’époque” Mâcon, 28 mai 2022, Mâcon.

Atelier créatif en famille “Selfie d’époque” Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon

2022-05-28 – 2022-05-28 Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

2.5 5.5 EUR Prenez exemple sur quelques autoportraits des collections pour créer le vôtre… Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Nombre de places limité, sur inscription au 03 85 39 90 38 ou https://www.billetweb.fr/atelier-creatif-en-famille-selphie-depoque

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public : familles. Durée : 1h.

claire.santoni-magnien@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38

