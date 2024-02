Atelier créatif en famille « Œufs de Pâques » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon, samedi 30 mars 2024.

A l’aide de plusieurs matériaux (peinture, gommettes, papier), venez puiser votre inspiration au musée et décorer de véritables œufs [de poule] afin d’orner la table de Pâques du lendemain ! Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Nombre de places limité, sur inscription.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public famille. Durée 1h. 4.5 4.5 EUR.

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-03-30 11:30:00

Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musee.ursulines@ville-macon.fr

