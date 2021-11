Atelier Cirk’en famille Guilvinec, 21 mai 2022, Guilvinec.

Acrobaties, équilibre et manipulation d’objets seront au rendez-vous. Quel que soit l’âge, parents et enfants peuvent venir s’initier aux arts du cirque à l’occasion de séances qui permettent de favoriser le lien entre l’enfant et son parent autour d’une activité ludique destinée à tous, le tout dans un climat convivial. Enfant 2 à 5 ans.

Proposé par l’école de cirque Naphtaline.

Un parent par enfant.

Les séances auront lieu une fois par mois, le samedi jusque mai.

association.naphtaline@laposte.net

