Atelier Ado Découverte – Libère ta créativité en 3D Bibliothèque Valeyre Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Tu as des idées plein la tête, et tu veux leur donner forme : objets ou architecture, personnages et mondes imaginaires ? Cet atelier t’ouvre le monde de la modélisation 3D !

Que

ce soit pour tes projets perso, jeux vidéo ou impression 3D, cet atelier

stimulera ton potentiel artistique et technique. Un(e) spécialiste va te guider

pour extruder, tailler, sculpter ta première réalisation 3D ; puis à

la texturer et l’éclairer ; jusqu’à avoir ton premier rendu en 3D.

Le voyage commence ici pour façonner un monde en 3D captivant. L’atelier sera animé par DigiActivity.

Pour les 11-15 ans.

Inscription obligatoire.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

DigiActivity