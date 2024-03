Arsenik X Rockin’Squat Bataclan Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 19h00 à 22h30

.Public adultes. payant Prevente : 38.50 EUR

Attention légendes !

Un date unique pour un show inédit !

D’un côté Arsenik, duo mythique du rap français issu de la banlieue nord de Paris et du collectif Secteur Ä. De l’autre Rockin’Squat, pilier historique du genre, fondateur Rockin’Squat, pilier historique du genre, fondateur du groupe Assassin et actif depuis les années 1980. En synthétisant leurs dextérités le 25 avril au Bataclan, ils promettent un show où la tradition se confronte à leur besoin de modernité, où le savoir-faire et l’énergie sont des valeurs cardinales. De quoi rendre la culture hip-hop bien vivante !

Bataclan 50 Boulevard Voltaire 75011

Contact : https://my.weezevent.com/arsenik-x-rockinsquat?

Nooga Man Arsenik X Rockin’Squat