Arpentage : « De chair et de fer : Vivre et lutter dans une société validiste » de Charlotte Puiseux Bibliothèque François Villon Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 11h00 à 13h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

par téléphone au 01 42 41 14 30 ou par mail à bibliotheque.francois-villon@paris.fr

Vous aimez lire? À plusieurs c’est encore mieux!

Samedi 15 juin à 11h

Issue des mouvements d’éducation populaire, l’arpentage est une méthode de lecture collective consistant à découvrir un ouvrage à plusieurs. On partage le livre en plusieurs morceaux que l’on se distribue.

Pour cette séance, on se partagera le livre de Charlotte Puiseux « De chair et de fer » (2022) : un livre qui questionne la difficulté pour les personnes handicapées d’accéder aux activités qui font de chacun·e d’entre-nous des êtres sociaux (aller à l’école, travailler, se loger, faire des rencontres, se déplacer, militer, faire des enfants…), et la façon dont, plus que les corps ou les esprits, les structures sociales entravent les vies.

Il est recommandé de ne pas lire le livre avant la séance!

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010

Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/

© Ary et bibliothèque François Villon arpentage