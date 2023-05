Concert du carillon ambulant de Douai aux Archives départementales du Nord Archives départementales du Nord Lille Catégories d’Évènement: Lille

Dans le cadre de la 20ème édition du Lille Piano Festival, les Archives départementales du Nord ont le plaisir de vous inviter à assister gratuitement à un concert du carillon ambulant de Douai le vendredi 9 juin 2023.

Trois représentations seront proposées par le maître carillonneur Charles Dairay sur le site des Archives dpartementales du Nord situé au 22, rue Saint-Bernard à Lille :

– 14h00 à 14h45

– 15h00 à 15h45

– 16h30 à 17h15

Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à vous inscrire ou inscrire votre structure, votre association !

2023-06-09T14:00:00+02:00 – 2023-06-09T14:45:00+02:00

