Araignées, faut-il en avoir peur ? Saint-Pierre-de-Coutances Saint-Pierre-de-Coutances Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pierre-de-Coutances

Araignées, faut-il en avoir peur ? Saint-Pierre-de-Coutances, 21 avril 2022, Saint-Pierre-de-Coutances. Araignées, faut-il en avoir peur ? Aquascole 1 rue du viquet Saint-Pierre-de-Coutances

2022-04-21 – 2022-04-21 Aquascole 1 rue du viquet

Saint-Pierre-de-Coutances Manche Saint-Pierre-de-Coutances En compagnie de l’association AVRIL, apprenez à les connaitre, découvrez leur environnement et oubliez les préjugés.

Inscription obligatoire. En compagnie de l’association AVRIL, apprenez à les connaitre, découvrez leur environnement et oubliez les préjugés.

Inscription obligatoire. contact@associationavril.org +33 2 33 19 00 35 https://www.associationavril.org/ En compagnie de l’association AVRIL, apprenez à les connaitre, découvrez leur environnement et oubliez les préjugés.

Inscription obligatoire. Aquascole 1 rue du viquet Saint-Pierre-de-Coutances

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pierre-de-Coutances Autres Lieu Saint-Pierre-de-Coutances Adresse Aquascole 1 rue du viquet Ville Saint-Pierre-de-Coutances lieuville Aquascole 1 rue du viquet Saint-Pierre-de-Coutances Departement Manche

Saint-Pierre-de-Coutances Saint-Pierre-de-Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-coutances/

Araignées, faut-il en avoir peur ? Saint-Pierre-de-Coutances 2022-04-21 was last modified: by Araignées, faut-il en avoir peur ? Saint-Pierre-de-Coutances Saint-Pierre-de-Coutances 21 avril 2022 manche Saint-Pierre-de-Coutances

Saint-Pierre-de-Coutances Manche