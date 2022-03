Après-midi belote Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou Finistère Après-midi belote à la mêlée, organisée par le Comité des Fêtes de Kermouster.

– Inscriptions sur place,

+33 2 98 79 50 78 http://www.facebook.com/comitedesfeteskermouster/

