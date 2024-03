Approche génomique de la détection des barrières au flux de gènes Campus Beaulieu Rennes, vendredi 29 mars 2024.

Approche génomique de la détection des barrières au flux de gènes Soutenance de thèse d’Ewen Burban (Université de Rennes, ECOBIO) Vendredi 29 mars, 10h00 Campus Beaulieu

La soutenance aura lieu le 29/03/2024 à 10h dans l’amphi D du batiment 2 sur le campus de Beaulieu de l’Université de Rennes.

Le jury est composé de:

Examinateurs :

Guillaume Evanno, INRAE (DECOD), Université de Rennes

Violaine Llaurens, (ISYEB) Museum National d’Histoire Naturelle

Christelle Fraïsse, (EEP) Université de Lille

Rapporteurs :

Christophe Lemaire, INRAE (IRHS), Université d’Angers

Thibault Leroy, INRAE (GenPhySE), Université de Toulouse

Dir. de thèse : Sylvain Glémin, (ECOBIO), Université de Rennes

Co-dir. de thèse : Maud Tenaillon, (GQE-LeMoulon), Université Paris-Saclay

Résumé

La caractérisation des mécanismes qui sous-tendent l’isolement reproductif entre des lignées divergentes est essentielle pour comprendre le processus de spéciation. Au cours de leur évolution, les populations développent progressivement un isolement reproductif (IR) en passant par des étapes intermédiaires, souvent appelées « zone grise de la spéciation ». L’établissement de l’IR se manifeste par l’apparition de régions génomiques qui agissent comme des barrières réduisant le flux de gènes local par rapport au reste du génome. Les approches de génomique des populations impliquent donc l’identification de locus avec des signatures spécifiques, différentes du reste du génome. Cependant, d’autres processus peuvent créer des signatures similaires, ce qui fait de la détection des barrières une tâche difficile. Dans ma thèse, j’ai développé un nouvel outil, RIDGE – Reproductive Isolation Detection using Genomic Polymorphisms – un nouvel outil libre et portable adapté en particulier aux approches comparatives. RIDGE utilise une approche ABC (Approximate Bayesian Computation) et de “model averaging” basée sur des “random forest” pour prendre en compte divers scénarios de divergence entre lignées. Il prend en compte l’hétérogénéité du taux de migration, de la sélection en liaison et de la recombinaison le long du génome, estimant la proportion de barrières et effectuant des tests par locus pour détecter les barrières au flux génique. Des simulations et des analyses de jeux de données publiés sur des paires d’espèces de corbeaux indiquent que RIDGE est efficace pour détecter la migration en cours et identifier les locus barrières, même pour des temps de divergence récents. De plus, la contribution des statistiques résumées varie en fonction du jeux de données, ce qui met en évidence la complexité des signaux génomiques des barrières et l’intérêt de combiner plusieurs statistiques résumées. Par la suite, j’ai appliqué RIDGE à des paires de populations sauvages/domestiques : le maïs (allogame) et le millet (autogame), les deux ayant été domestiquées il y a environ 9 000 ans. Des flux de gènes entre les formes ont été documentés dans ces deux systèmes. Les modèles avec migration continue au cours du temps et hétérogène le long du génome sont clairement ressortis comme dominants. RIDGE a également démontré sa capacité à distinguer les locus barrière des locus de domestication (qui ont subi des balayages sélectifs au sein des formes domestiques). Les perspectives de ce travail comprennent l’application de RIDGE à de multiples paires population/espèce englobant un large spectre de divergence afin de déterminer les bases génomiques de l’IR au cours de la spéciation, de tester la théorie de «l’effet boule de neige” formulée par Orr en 1995 ou de déterminer la nature des gènes de spéciation.

Campus Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

écologie génomique