Animation sportive Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Animation sportive Devant l'office de tourisme 20, Place du 8 mai 1945 Luz-Saint-Sauveur

2022-08-16 17:00:00

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Cet été on garde le rythme. Cours de zumba en plein air. Venez découvrir de la danse-fitness d’inspiration latine, sur des rythmes entraînants et internationaux bourrés d’énergie. Inscription office de tourisme ( maximum 30 personnes).

Tout public.

Gratuit.

