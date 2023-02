Animation de Pâques de Quimperlé Animation Tourisme Place des Gorrêts Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Quimperlé 15h00 – Dépôt des dessins des enfants sur le thème « Le Poisson » (format A4, bien indiquer votre nom, prénom, âge et un n° de téléphone) pour obtenir un sachet de chocolat à la fin du spectacle de la troupe quimperloise

De 15h30 à 16h30 – spectacle de la troupe quimperloise « Y a un trou dans l’mur »

16h30 – Distribution des chocolats offerts par QAT

17h00 – Tirage au sort de 5 dessins, récompensés par des Oeufs en chocolat confectionnés par L’Ami du pain

Pas de repli en cas de mauvais temps elisabethbarach@gmail.com +33 6 70 35 66 77 Place des Gorrêts Parc des Gorrêts Quimperlé

