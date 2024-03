Améliorer sa maîtrise de l’ordinateur EPN Maison de la formation et de la jeunesse Martigues, lundi 24 juin 2024.

Améliorer sa maîtrise de l’ordinateur En 5 séances vous pourrez vous entraîner à la navigation sur le web, apprendre à bien retrouver vos fichiers, effectuer des recherches. 24 – 28 juin EPN Maison de la formation et de la jeunesse gratuit inscription à la semaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-24T14:00:00+02:00 – 2024-06-24T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-28T14:00:00+02:00 – 2024-06-28T17:00:00+02:00

vous pourrez vous entraîner à la navigation sur le web, apprendre à bien retrouver vos fichiers,effectuer des recheches par mots-clés, gerer des images, découvrir une suite bureautique ou encore découvrir des raccourcis et astuces pour une meilleure utilisation d’un ordinateur

EPN Maison de la formation et de la jeunesse quai Lucien Toulmond, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

navigation bureautique