Alice Milliat (1884-1957) est une pionnière française pour la pratique et la reconnaissance du sport au féminin. Pendant les années 20 le sport féminin connaît une popularité nouvelle. Mais la frontière entre les sports au masculin et au féminin reste infranchissable (en 1920, quand la Fédération des sociétés féminines sportives de France (F.F.S.F.) reçoit ses statuts : les femmes ne peuvent diriger que le sport féminin). Alice Milliat, sportive remarquée pour ses victoires dans les épreuves d'aviron, propose alors à Pierre de Coubertin d'inscrire un programme d'athlétisme féminin aux J.O. L'opposition virulente de ce dernier à la place des femmes dans le sport est connue de longue date ! C'est alors que le combat de cette militante pour obtenir l'inscription des femmes aux JO se structure en organisant à Paris en août 1922 les premiers jeux olympiques féminins qui rencontrent un grand succès. Alice passe ensuite par-dessus toutes les menaces qui faisaient obstacle à l'organisation de ces jeux féminins. Ainsi les brillants résultats des concurrentes et le départ de Coubertin de la direction du CIO en 1925 permettent la véritable entrée des sportives dans l'arène olympique, en 1928, aux jeux d'été. Ce n'est que dans les décennies 1970 et 1980 — suivant les directives des Nations unies affirmant que le sport est favorable à la disparition des stéréotypes sexistes — qu'est encouragée la présence des femmes aux JO.

