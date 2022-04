Action Préparatoire dans le secteur des Services à la Personne AFCI LIEVIN Liévin Catégories d’évènement: Liévin

Pas-de-Calais

Action Préparatoire dans le secteur des Services à la Personne AFCI LIEVIN, 25 avril 2022, Liévin. Action Préparatoire dans le secteur des Services à la Personne

AFCI LIEVIN, le lundi 25 avril à 09:00

Sécuriser son projet, ses capacités, sa disponibilité… pour mieux s’investir dans son parcours dans la perspective de se qualifier ensuite dans un des métiers des Services à la Personne. Secteur porteur d’emploi ! C’est l’objectif que s’est fixée cette action d’une durée de 140 heures entre le 25 avril et le 25 mai 2022. Cette opération est réalisée en partenariat avec le centre de formation AFCI de Liévin en collaboration avec le PLIE de Lens-Liévin et le Département du Pas-de-Calais avec le concours notamment du FSE.

Motivé à découvrir un secteur porteur d’emploi, Résider sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin ou d’Hénin Carvin

Bien appréhender le secteur d’activité, les métiers, les formations. Sécuriser son projet professionnel avant tout engagement vers un parcours plus long de formation qualifiante. AFCI LIEVIN 3 Rue Léon BLUM 62800 LIEVIN Liévin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T12:00:00

