CHAMPIONNAT DU MONDE UCI CYCLO-CROSS VAL DE SOUCHEZ – PARC ET ZONE DE JEU Lievin, dimanche 2 février 2025.

CHAMPIONNAT DU MONDE UCI CYCLO-CROSS VAL DE SOUCHEZ – PARC ET ZONE DE JEU Après avoir organisé 4 coupes du monde, des championnats d’Europe, 3 championnats de France et 3 coupes de France, Liévin se lance dansl’organisation de ces premiers championnats du monde du 31 janvier au 02 février 2025.Cet événement exceptionnel n’attend que vous et ouvert à toutes et tous ! Les meilleurs riders mondiaux, viendront s’affronter sur un circuit reconnu “Le Val deSouchez” avec l’ambition ultime de remporter le maillot arc-en-ciel tant convoité !Contact PMR/PSH : 01 85 78 40 65

Tarif : 30.00 – 40.00 euros.

Début : 2025-02-02 à 09:00

VAL DE SOUCHEZ – PARC ET ZONE DE JEU RUE D’AVION 62800 Lievin 62