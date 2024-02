MARCEL ET SON ORCHESTRE ARENA STADE COUVERT Lievin, samedi 30 novembre 2024.

Ce Samedi 30 novembre 2024, à l’Arena Stade Couvert de Liévin, venez fêter les 35 ans de Marcel et son Orchestre.Une soirée de la démesure avec 35 % minimum en plus de youpi power augmenté. Une soirée garantie sans intelligence artificielle, 100% connerie naturelle. Venez assister à un show époustouflant, mené tambours battants, trompettes sonnantes, guitares criantes et voix bouleversantes par les authentiques Marcel et son Orchestre au grand complet. En plus y’aura un max de bien plus avec tout plein des invités balèzes genre vachement connus que t’y croiras même pas que c’est bien eux. Nombre de places très limitées si par exemple, tu compares à Woodstock

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-11-30 à 20:00

ARENA STADE COUVERT Chemin des Manufactures 62800 Lievin 62