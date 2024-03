ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX Salle des fêtes Jean Barbier – 1 rue Porte Chartaine Nogent-le-Roi, mardi 19 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T14:30:00+01:00 – 2024-03-19T17:00:00+01:00

En France, on dénombre chaque année plus de 130 000 accidents vasculaires cérébraux, soit un toutes les quatre minutes.

L’AVC représente la première cause de handicap acquis de l’adulte, la deuxième cause de démence (après la maladie d’Alzheimer) et la deuxième cause de mortalité (environ 10 % des décès).

Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide permettent de réduire la mortalité de 30% et limitent la gravité des lésions.

Un médecin conseil de la MSA vous informera sur les facteurs de risque des AVC et sur les symptômes qui peuvent alerter, venez le rencontrer et poser vos questions.

Salle des fêtes Jean Barbier – 1 rue Porte Chartaine 28210 NOGENT LE ROI