A poney sur les pas de d'Artagnan Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts

A poney sur les pas de d’Artagnan Villers-Cotterêts, 26 août 2023, Villers-Cotterêts . A poney sur les pas de d’Artagnan Route de Compiègne Villers-Cotterêts Aisne

2023-08-26 09:30:00 – 2023-08-26 12:00:00 Villers-Cotterêts

Petits mousquetaires, suivez les traces de l'illustre d'Artagnan en empruntant la route équestre du même nom. Durant 1h30, avec le centre équestre de Villers-Cotterêts, arpentez la forêt de Retz si chère à l'enfant du pays, Alexandre Dumas, auteur des Trois mousquetaires. Sur leur fidèle destrier : shetland, double poney ou cheval et déguisés en mousquetaires – les costumes sont prêtés – les enfants profiteront de beaux paysages. Un parent par enfant devra suivre la balade à pied. À partir de 6 ans.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10

Lieu Villers-Cotterêts Adresse Route de Compiègne Villers-Cotterêts Aisne

