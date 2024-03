A la table du maraîcher Visite-Diner à la ferme mars 2024 Saint-Ouen-la-Rouërie Val-Couesnon, samedi 30 mars 2024.

A la table du maraîcher Visite-Diner à la ferme mars 2024 Saint-Ouen-la-Rouërie Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Les tables du maraîcher reprennent ce mois-ci !

La ferme maraichère bio Les Jardins des Coccinelles vous propose d’associer la visite de l’exploitation et un dîner à la ferme à la table du maraîcher !

Après une découverte de l’exploitation qui relie les techniques de sol vivant et l’agroforesterie dans une démarche soucieuse de l’environnement, découvrez les productions bio préparées par Sabrina et Julien le temps d’un dîner végétarien convivial, pour déguster un menu unique et de saison !

Entrée, plat, dessert et boisson 20 euros par adulte, 12 euros pour les enfants de moins de 10 ans.

Réservation obligatoire 48 h à l’avance par téléphone ou par mail.

Nombre de places limité à 15 personnes.

A noter cet événement a lieu chaque dernier samedi du mois de mars à octobre 2024. Les menus seront dévoilés la semaine précédente. .

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30 21:30:00

Saint-Ouen-la-Rouërie Les Jardins des Coccinelles

Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne lesjardins.des.coccinelles@gmail.com

