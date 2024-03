A la découverte des puys Beaumont-en-Véron, mardi 23 avril 2024.

A la découverte des puys Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Mardi

Au printemps, les puys du Chinonais se réveillent. Venez découvrir la flore et la faune particulières de ce site naturel emblématique, entre pelouse à orchidées, insectes colorés et troglodytes nichés dans la végétation. Sortie réalisée sur un Espace Naturel Sensible géré par le Conservatoire d’Espaces naturels Centre Val de Loire. Réservation obligatoire. Remarques Prévoir chaussures de marche. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:30:00

fin : 2024-04-23

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

L’événement A la découverte des puys Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2024-03-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme