DON DU SANG 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey, 20 octobre 2023, Pompey.

Don du sang par l’établissement français du sang.

MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des jardins Fleuris.

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Blood donation by the Etablissement Français du Sang.

MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des jardins Fleuris.

4pm to 7.30pm.

Donación de sangre por el Etablissement Français du Sang.

MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des jardins Fleuris.

de 16.00 a 19.30 h.

Blutspende durch die französische Blutspendeeinrichtung (Etablissement français du sang).

MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des jardins Fleuris.

16:00 bis 19:30 Uhr.

