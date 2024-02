SALON DU BIEN-ÊTRE Salle polyvalente Cosnes-et-Romain, samedi 4 mai 2024.

SALON DU BIEN-ÊTRE Salle polyvalente Cosnes-et-Romain Meurthe-et-Moselle

Samedi

Salon du bien-être et de la relaxation voyance, massage, artisanat, ventes, pierres, bio, nature, terroir, soins, bar et petite restauration.

Billet de tombola 2 €.

Tous les bénéfices du salon seront reversés à la lutte contre les cancers infantiles et à l’association des chiens guides d’aveugles.Tout public

3 EUR.

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Salle polyvalente 60 rue du Dauphiné

Cosnes-et-Romain 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est

